SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС

Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

На борту корабля находятся четверо астронавтов: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

Капсула успешно отделилась от второй ступени ракеты и, по словам члена команды SpaceX, достигла «номинального вывода на орбиту». Это означает, что капсула в настоящее время движется по правильной траектории на пути к МКС.

Экипаж пристыкуется к МКС во вторник около 06:00 по киевскому времени и останется на станции на полгода. Сейчас на борту станции находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубин.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Хоторн, Калифорния, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.

Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космический корабль Dragon (выводимый на орбиту теми же Falcon 9), предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции. 30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый запуск пассажирской версии корабля Dragon V2, предназначенной для транспортировки астронавтов на МКС. С 2015 года участвует также в реализации проекта вакуумного поезда Hyperloop[⇨].

С целью контроля над качеством и стоимостью разработки, производство и испытания большинства компонентов продукции производится с опорой на внутренние ресурсы, включая ракетные двигатели Merlin, Kestrel, Draco и SuperDraco, используемые на ракетах-носителях Falcon и корабле Dragon.

Тэги: МКС, SpaceX