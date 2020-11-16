Коломойского обязали выплатить «Приватбанку» 1 млрд грн

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Приватбанка к ООО «Агротерминал» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1 млрд грн задолженности.

Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на решение Хозяйственного суда Одесской области.

«30.10.2020 Хозсуд Одесской области удовлетворил иск Приватбанка к ООО «Агротерминал» (по делу №916 / 599/18) и решил взыскать с ответчика (как поручителя ООО «Бориваж «) в пользу истца 1 млрд грн задолженности», – говорится в сообщении.

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк разорвал кредитный договор. При этом ООО «Агротерминал» указывал, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, – 3 ноября 2026 года, и соответственно срок выполнения обязательств по возврату кредита не наступил.

Суд решил, что Приватбанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, учредитель ООО «Агротерминал» – ООО «Бориваж», бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО «Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

ООО «Бориваж» и А. Скотник также являются учредителями ООО «Агротерминал Логистик», которое было поручителем Приватбанку по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации. Предметом ипотеки был зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области (в акватории порта «Южный», общая мощность перевалки – 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в сентябре 2017 года арестовал зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области, принадлежащий компании «Агротерминал Логистик». Об этом сообщается в решении суда. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства относительно 19 млрд грн рефинансирования НБУ для «Приватбанка». Отмечается, что 1 августа указанное имущество было признано вещественным доказательством по делу. По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста для недопущения его отчуждения.

Конечным бенефициаром «Агротерминал Логистик» является Игорь Коломойский.

Тэги: суд, Приватбанк, коломойский, выплата