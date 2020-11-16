Суд отменил решение об аресте Януковича

Защита беглого экс-президента выиграла апелляцию и добилась отмены решения об одном из его заочных арестов.

Киевский апелляционный суд в понедельник, 16 ноября, отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Об этом сообщает издание Ґрати.

Отмечается, решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих.

На слушаниях адвокат экс-президента Александр Горошинский просил отметить решение о заочном аресте, которое 12 мая 2020 года принял Печерский районный суд Киева. Тогда суд арестовал Януковича, ссылаясь на статью 193 Уголовно-процессуального кодекса. Она гласит, что человека можно арестовать в его отсутствие, если он находится в международном розыске.

Адвокат заявил, что Янукович находится в национальном, а не в международном розыске, поэтому к нему заочный арест применяться не может.

Обвинение же настаивало, что Янукович находится именно в международном розыске. По мнению прокуроров, решение о таком розыске вынес украинский следователь, и для международного розыска необязательно, чтобы Интерпол поместил подозреваемого в свою базу.

Судьи отменили решение Печерского суда о заочном аресте и решили, что мера пресечения для Януковича должна быть рассмотрена заново.

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