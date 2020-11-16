В трех областях Украины выпал первый снег
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео выпавшего снега. На улицах некоторых городов уже работают коммунальные службы.
В Кривом Роге, Днепре и Никополе сегодня выпал снег. Снежные осадки также прошли в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Местные жители публикуют фото и видео первого снега в соцсетях.
В Кривом Роге выпало много снега. В Никополе прошел мокрый дождь со снегом, который быстро таял.
Луганскую область снег начал засыпать еще со вчерашнего дня. На улицах города Старобельска работают коммунальщики. В Сумской области также выпал снег.
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