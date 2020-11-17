Новый президент Молдовы хочет встретиться с Зеленским

Победительница выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, она выступает за восстановление добрых отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президентства Игоря Додона почти не было официальных визитов, и Молдова была изолирована.

«Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, довольно скоро у нас будет встреча, и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения», – отметила Санду.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, где состоится такая встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

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