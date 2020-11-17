Украинец Алексей Новиков стал сильнейшим человеком планеты
Самый престижный титул мирового стронгмена наш соотечественник получил впервые со времен владения этим званием Василием Вирастюком (2004 и 2007 годы).
К главному турниру сезона пробились 25 стронгменов, среди которых Новиков был единственным украинцем. На первом этапе киевлянин победил в одной из пяти отборочных групп, в каждой из которых было по пять участников. В финал, который проходил в американском городе Брадентон (Флорида), вышло 10 атлетов.
Новиков захватил лидерство уже в первый день решающей части турнира, установив мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.
Во второй день финала украинец продолжил демонстрировать высокую стабильность в результатах, чем обеспечил себе титул World Strongest Man, став в свои 24 года самым молодым атлетом в мире, который получил этот титул.
Второе место занял британец Том Столтмен, третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.
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