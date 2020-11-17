Барак Обама не планирует работать в администрации Джо Байдена

44-й президент США Барак Обама исключил для себя возможность занять какой-либо пост в будущей администрации Джо Байдена.

В интервью телеканалу CBS пошутил, что некоторых вещей не стал бы делать, потому что его бросит супруга Мишель.

Эта шутка тем не менее имеет под собой реальные основания. В своих мемуарах «Becoming» бывшая первая леди призналась, что не приветствовала желание Обамы идти в политику и не хотела, чтобы он выдвигался в президенты. Однако ей пришлось принять выбор мужа, во время предвыборной кампании она оказывала ему поддержку и выступала на митингах.

Сам Обама рассказал CBS, что, покинув Белый дом в 2017 году, Мишель наконец смогла «выдохнуть» и избавиться от постоянного стресса из-за того, что президентская семья находится под неусыпным вниманием.

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с администрацией Байдена, Обама отметил, что готов помочь своему бывшему вице-президенту на новом посту «чем сможет», но, по его мнению, Байдену не нужны советы, и Обама не планирует «внезапно» начать работать с персоналом Белого дома.

44-й президент США выразил уверенность, что Байден и его вице-президент Камала Харрис вступят в должность, несмотря на обвинения действующего президента Дональда Трампа в фальсификациях, не имеющих под собой, по мнению Обамы, никаких юридических оснований. Сейчас Обама руководит благотворительным фондом, проектирует президентскую библиотеку в Чикаго и вместе с супругой продюсирует проекты Netflix.

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