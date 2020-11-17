Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая – несколько шагов к должности, и «новые» лица в команде

Вопросы вызывает как профессиональное прошлое чиновницы, так и ее декларация

4 ноября 2020 года Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) Владиславу Магалецкую. В Минэкономики слухи о её назначении ходили давно. Кандидатуру Магалецкой предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Журналисты нашего издания решили разобраться кто такая Владислава Магалецкая, которая возглавила Госпотребслужбу — структуру, которая в условии пандемии коронавируса и падения экономики является одной из ключевых должностей в государстве.

Владислава Магалецкая (Рутицкая) — публичная личность, часто цитируемая в СМИ. Опираясь на собственные источники в министерстве, а также проанализировав поданную 9 октября Магалецкой как претендентом на должность декларацию, мы получили информацию, которой нет в СМИ, но, на наш взгляд, она заслуживает особого внимания.

Так, всерьез о Владиславе Магалецкой, на то время Рутицкой, начали говорить в 2010 году, после того как она стала заместителем генерального директора в «Мрия Агрохолдинг» тернопольского бизнесмена Ивана Гуты, где проработала в общей сложности 4 года вплоть до объявления компанией технического дефолта в 2014 году. Напомним, проблемы в »Мрия Агрохолдинг» были связаны с привлечением денежных средств иностранных кредиторов в общей сумме более одного миллиарда долларов США, с их последующим невозвратом, в связи с чем против собственников и ТОП менеджеров «Мрии» были возбуждены уголовные дела, а некоторые фигуранты были поданы в розыск в Интерпол.

Но это не помешало Рутицкой, в разгар международного скандала, связанного с попыткой банкротства «Мрии» и претензиями со стороны международных кредиторов, занять пост заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции в команде «свободовца» Игоря Швайки.

Многие были удивлены выбором министра Игоря Швайки, ведь человек который входил в состав руководства скандальной компании «Мрия», которая, мягкого говоря, некрасиво поступила с международными кредиторами, возглавил евроинтеграционное направление в одном из ключевых министерств государства.

Всего на должность «евро-зама» было подано 19 заявлений от претендентов, но Игорь Швайка настаивал на кандидатуре Рутицкой и отказался даже рассматривать программы других соискателей, сообщив, что «его кандидата там нет».

Формально госпожа Рутицкая покинула «Мрию» еще весной 2014 года, однако продолжала комментировать в прессе вопросы, связанные с бизнесом агрохолдинга. В самой же «Мрии» сообщали, что Владислава Рутицкая «работает с соучредителями компании по другим проектам».

Фактически, Иван Гута смог выгодно разместить свою акцию по фамилии «Рутицкая» в министерстве АПК. Возможностей внедрить своего человека в сельскохозяйственное ведомство у Ивана Гуты было достаточно. Хотя официально он не связан со «Свободой», представителем которой являлся Игорь Швайка, но, согласно информации наших источников, долгое время являлся одним из спонсоров данной партии.

Например, проведенными налоговиками обысками в офисах «Мрии» больше всех возмущался депутат от «Свободы» Михаил Головко, общественная приемная которого находилась в одном из помещений компании.

Владиславе Рутицкой удалось поработать и при следующем министре — Алексее Павленко. По информации из близкого окружения министра, первую половину дня госпожа Рутицкая уделяла внимание своей внешности, в частности каждое утро в ее кабинете с ней работал личный парикмахер и стилист. О профессиональных достижениях Рутицкой на должности история умалчивает.

Следующий этап карьеры Владиславы Рутицкой связан с американским бизнесменом украинского происхождения Майклом Блейзером.

Майкл Блейзер

Так, с 2016 года Рутицкая занимает должности в структурах Блейзера, являясь вице-президентом в компаниях SigmaBleyzer и AgroGeneration. Не будем углубляться в детали профессиональной деятельности госпожи Рутицкой в структурах Майкла Блейзера, скажем только, что у Блейзера есть свои интересы в аграрном секторе Украины.

С октября 2013 года Майкл Блейзер является председателем совета директоров компании AgroGeneration, одного из участников аграрного рынка страны.

Согласно информации наших источников из Офиса президента, Майкл Блейзер сумел пролоббировать через исполнительного директора Фонда Блейзера и советника президента Олега Устенко кандидатуру Рутицкой на должность главы Госпотребслужбы. При этом сама Владислава Рутицкая, была настолько уверена в том, что зайдет на должность, что начала буквально угрожать увольнением сотрудникам Госпотребслужбы ещё до назначения, наверное считая что ее компетенции хватит управлять этой структурой в одиночку.

Таким образом, Владислава Рутицкая (после замужества Магалецкая) стала «золотой акцией» для Майкла Блейзера, открыв ему доступ к контролю за украинским производителем продуктов питания и другими «интересными» направлениями.

Хотелось бы еще обратить внимание, что в условиях пандемии, когда Госпотребслужба является одним из ключевых органов карантинного контроля, назначать человека, далекого от всего происходящего, как минимум странно.

Также мы бы хотели обратить внимание на некоторые детали поданной 9 октября текущего года госпожой Маглецкой декларации как кандидата на должность.

В частности, наше внимание привлекли несколько автомобилей премиум класса: Porsche Cayman и Infiniti QX60, указанные в декларации по цене, мягко говоря, значительно ниже рыночной.

Porsche Cayman 2016 года выпуска, приобретен 19.06.2019 года. Цена согласно декларации 556 484 гривен. На сайте AUTO.RIA цена такого автомобиля колеблется в среднем от 50 000$ до 60 000$

Infiniti QX60 2017 года выпуска, приобретен 18.11..2019 года. Цена согласно декларации 228 443 гривен. На сайте AUTO.RIA цена такого автомобиля колеблется в среднем от 20 000$ до 25.000$

6 ноября 2020 года Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко представил коллективу Госпотребслужбы нового Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую (Рутицкую).

С приходом нового руководителя службы все находятся в ожидании кадровых перестановок. И нас очень заинтересовала кандидатура на должность главы Госпотребслужбы в Одесской области. Лоббирует это назначение по нашим данным непосредственно министр Петрашко.

И так, знакомьтесь, претендентка на должность Жуковская Ольга Борисовна. О ней мало что известно как о Жуковской. А если посмотреть на Ольгу Борисовну до смены фамилии Демчук на Жуковская, то можно узнать некоторые интересные факты из её трудовой биографии.

Ольга Жуковская (Демчук), фото: uagro.com.ua

18 мая 2012 тогда ещё Ольга Демчук была назначена руководителем (прим.-до реформирования) инспекции сельского хозяйства в Одесской области. По свидетельствам сотрудников, работавших с Демчук, с ее приходом, и кадровой политикой начался полный хаос, и отсутствие профессионализма.

7 августа 2013 года сотрудниками УБОП Одесской области совместно с прокуратурой Одесской области были проведены обыски в служебной машине, офисе и на квартире руководителя Государственной сельскохозяйственной инспекции в Одесской области Ольги Демчук.

В результате обысков были изъяты денежные средства общей суммой около 1,7 млн. гривен (157 тыс. грн. в автомобиле и 1,49 млн. грн. в квартире) при курсе доллара на тот момент 8 грн. Происхождение которых обыскиваемая пояснить не смогла, в связи с чем правоохранители классифицировали денежные средства как незаконно полученную выгоду, то есть взятки.

Как писало в то время издание 368.media, руководителями Госсельхозинспекции в Одесской области создана схема оформления сертификатов по предоставленным клиентами заявкам с указанием количества партий (автомашин, контейнеров) без ожидания проведения даже исследований на показатели качества (сорность и влажность зерна), а показатели наличия генно-модифицированных организмов (ГМО) и на безопасность не определяются вообще. Вместо протоколов исследования на наличие ГМО с мая 2013 года подкладывается поддельный протокол исследования несуществующей партии зерна объёмом в несколько сотен тысяч тонн, которая якобы была исследована где-то в месте виртуального хранения на линейном элеваторе.

За создание таких благоприятных условий руководители Государственной инспекции сельского хозяйства в Одесской области получали от представителей фирм-сертификаторов с февраля 2013 года по 2 гривны за одну тонну зерна, на которую был выписан сертификат. Однако с мае руководители Госсельхозинспекции в Одесской области подняли ставку до 8 гривен за одну тонну зерна. Это при курсе доллара на тот момент 8 грн.

Но, Ольга Борисовна, как говорится, порешала со своими уголовными делами. Была уволена по статье 14 августа 2014 года. Восстановилась через суд, и сразу же была уволена по той же статье.

Но, это было с Ольгой Борисовной Демчук, а Ольга Борисовна Жуковская, она совершенно другая. С очень скромной декларацией, но большой любовью как и Демчук, к роскоши, и гламуру. Да и в отношении Демчук очень тщательно подчищен интернет. А Жуковская еще не наследила.

Ну а трейдеры, с некоторыми, из которых нам удалось поговорить, мягко говоря, в шоке от возможного назначения «новых» лиц, хорошо понимая, к чему это приведет.