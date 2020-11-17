Депутаты не проголосовали за отмену карантина выходного дня

Народные депутаты провалили голосование за рекомендацию правительству отменить карантин на выходных.

Депутаты Верховной Рады во вторник, 17 ноября, не поддержали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

«За» соответствующее решение проголосовало лишь 149 депутатов при 226 минимально необходимых.

Постановление, которое не поддержали нардепы, предполагало рекомендовать пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни.

В частности, Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

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