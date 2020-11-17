Под Радой возникли столкновения с полицией из-за закона о ФОПах

Полиция применила слезоточивый газ и пока сдерживает натиск протестующих. Есть задержанные.

В Киеве протестующие под зданием Верховной Рады пытаются прорваться к зданию парламента. Возникли стычки с полицией. Об этом сообщают Телеграм-каналы Политика страны и PavlovskyNews

«После провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента», – говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция пока сдерживает натиск людей. Полиция применила слезоточивый газ. Есть задержанные.

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