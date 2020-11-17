Нардеп Гео Лерос отдохнул в Египте в компании криминальных авторитетов

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуга народа» после резкой критики власти, замечен на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуга народа» после резкой критики власти, замечен на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

в компании украинских бизнесменов и криминальных авторитетов. Об этом сообщает телеграмм-канал Депутатская курилка.

Как сообщает канал, 11 ноября в отеле Four Seasons Resort отметили свое 60-тилетие братья Александр и Вячеслав Константиновские, известные как «Братья Карамазовы». Это киевские предприниматели, владельцы сети ресторанов и ряда компаний, которых обвиняли в причастности к криминальным структурам.

Среди приглашенных замечены Олег и Денис Потапенко, «Братья Потапы», бойцы которых причастны к недавней массовой перестрелке в Броварах при переопределении сфер влияния на автобусные перевозки.

«На вечеринке засветился и народный депутат Гео Лерос, – пишет Депутатская курилка, – который решил сделать перерыв в бурной парламентской жизни. С 9 по 13 ноября, пока согласно графику Верховной Рады, депутаты работали в комитетах по важным законопроектам, Лерос провел время на пляже, в компании миллиардера Игоря Воронова. Нардепа, который позиционирует семья как борец с коррупцией, с этим бизнесменом видят все чаще, и коллеги называют его куратором Лероса».

Воронов один из олигархов, приглашенных на встречу с президентом в начале эпидемии, когда Зеленский просил крупный бизнес помочь в борьбе с COVID-19. Кто-то откликнулся, а кто-то попытался по случаю выторговать себе преференции в бизнесе. Как сообщает источник, Игорь Воронов просил снять препятствия для получения им лицензий на добычу лития, но получив отказ, начал искать поддержку среди оппозиционных и медийных депутатов для лоббирования своих интересов.

По мнению телеграмм-канала, миллиардер Игор Воронов, возможно, и является «тем, кто покорил сердце скандального нардепа». Ранее каналом были опубликованы фото отдыха Гео Лероса с любовником в люксовом египетском отеле Four Seasons Resort. Как отмечает канал, даже в мусульманском Египте можно не стесняться своей ориентации, если снимаешь номер за 19 000 гривен в сутки.