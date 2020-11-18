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03:04 18 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ракета Vega с украинским двигателем потерпела крушение при запуске

Европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем потерпела крушение после запуска во Французской Гвиане.

«Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были выявлены отклонения от траектории, что повлекло прекращение миссии», – говорится в пресс-релизе компании Arianespace.

В настоящее время проводится анализ данных телеметрии для установления причины неудачной миссии.

По данным портала Space, на борту ракеты были два европейских спутника – испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.

Эта авария – вторая серьезная неисправность ракеты Vega за два года. В июле 2019 года при запуске спутника для Объединенных Арабских Эмиратов ракета вышла из строя. Расследование показало, что виноват неисправный двигатель.

На украинском заводе «Южмаш» признали, что причиной аварии мог стать украинский двигатель.

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Тэги: ракета

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