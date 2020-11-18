Путин пообещал, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах в настоящее время сохраняет свой статус.

«Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, который существует на сегодняшний день, что будет дальше – это надо решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», – сказал Путин .

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

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