Ученые выяснили, почему некоторые люди быстро выздоравливают от COVID-19
Исследователи изучали образцы крови пациентов, заразившихся коронавирусом в Бостоне весной и летом текущего года.
Их интересовали антитела в крови пациентов через длительное время после того, как болезнь была побеждена.
По словам Дуэйна Веземанна, доцента Гарвардской медицинской школы, медики обнаружили, что существует категория пациентов, которые быстро излечиваются от коронавируса, а уровень антител в их крови после этого достигает высоких показателей.
Это свидетельствует о том, что организм готовится к защите от атак того же самого вируса в будущем, поясняет Веземанн.
Исследователи разделили пациентов на две группы, в зависимости от того, сохранялись ли антитела, в том числе иммуноглобулин-G (IgG), в крови на протяжении нескольких недель после болезни.
Выяснилось, что у большинства пациентов, переболевших COVID-19, уровень igG в крови падал до крайне низких показателей примерно за 3−4 месяца. Таким образом, пациенты, поправившиеся в мае, к сентябрю-октябрю уже снова оказывались фактически беззащитными перед вирусом.
И лишь у 20% пациентов уровень и спустя четыре месяца оставался таким же высоким как сразу после выздоровления. Причем, у некоторых их них, количество антител к коронавирусу даже немного возрастало со временем.
Изучив истории болезней этих пациентов, исследователи выяснили, что в период болезни у них в среднем были симптомы на протяжении около 10 дней.
В то же время средний период наблюдаемых симптомов у тех 80% пациентов, у которых уровень антител после болезни падал, составлял 16 дней.
Еще одним существенным расхождением стали генетические отличия в строении и количестве двух типов клеток иммунной системы (T и B-клетки). Эти клетки играют важнейшую роль в работе «иммунной памяти» и защите организма от угроз, с которыми он уже сталкивался.
По словам Веземанна, полученные данные указывают на то, что иммунная система у этих 20% не только более агрессивно встречает вирус, но лучше производит клетки, способны защищать организм в долгосрочной перспективе.
Следующей задачей станет выяснение причин, по которым пациенты, входящие в эти 20% имеют такие отличия в строении иммунной системы. Это может иметь серьезное значение для понимания того, как в целом работает иммунитет человека.
Пока же очевидно, что речь идет о генетическом наследии. Некоторые люди имеют врожденную защиту от такого рода вирусов как Sars-Cov-2.
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