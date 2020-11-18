Из фонда борьбы с COVID-19 использованы почти 61% выделенных средств, — Минфин

В Минфине рассказали, на что потратили средства, предназначенные для борьбы с COVID-19.

Согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн). Большая часть денег ушла на «стимулирование экономики» – то есть на ремонт дорог (20,8 млрд грн) и на соцзащиту (9,3 млрд грн).

Также стоит отметить, что выделенные 0,1 млрд грн из этого фонда на образование уже закончились.

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