Из фонда борьбы с COVID-19 использованы почти 61% выделенных средств, — Минфин
В Минфине рассказали, на что потратили средства, предназначенные для борьбы с COVID-19.
Согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн). Большая часть денег ушла на «стимулирование экономики» – то есть на ремонт дорог (20,8 млрд грн) и на соцзащиту (9,3 млрд грн).
Также стоит отметить, что выделенные 0,1 млрд грн из этого фонда на образование уже закончились.
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Из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов. В частности, на сферу здравоохранения использовано 35%.
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