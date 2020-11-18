НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
13:36 18 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из фонда борьбы с COVID-19 использованы почти 61% выделенных средств, — Минфин

В Минфине рассказали, на что потратили средства, предназначенные для борьбы с COVID-19.

Согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн). Большая часть денег ушла на «стимулирование экономики» – то есть на ремонт дорог (20,8 млрд грн) и на соцзащиту (9,3 млрд грн).

Также стоит отметить, что выделенные 0,1 млрд грн из этого фонда на образование уже закончились.

»"

Источник:
Тэги: минфин, отчет, фонд covid-19

Новости по теме

В COVID-фонде осталась половина средств

Из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов. В частности, на сферу здравоохранения использовано 35%.

В 2021 году на украинские дороги потратят 150 млрд грн

Общие расходы на дорожное хозяйство в 2021 году должны достичь 150 млрд грн, по данным Минфина Украины.

Украина заплатила $2,1 млрд по долгам

Остаток валютных платежей по государственному долгу до конца года составляет около $1,6 млрд, уточнили в Минфине.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты