В Одесском порту в бананах обнаружено 22,6 кг кокаина
В контейнере с бананами, прибывшими из Эквадора, были обнаружены 20 брикетов с кокаином. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Парию наркотиков обнаружили в контейнере с бананами в порту Южный Одесской области. Груз следовал из Эквадора в Украину. Общий вес составил 22,6 килограммов, сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
Наркотики обнаружили благодаря сканированию контейнеров и способностям служебной собаки по кличке Пират. В контейнере находилось 20 брикетов с наркотиками.
Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет около четырех миллионов долларов США.
Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
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