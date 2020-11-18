В Одесском порту в бананах обнаружено 22,6 кг кокаина

В контейнере с бананами, прибывшими из Эквадора, были обнаружены 20 брикетов с кокаином. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Парию наркотиков обнаружили в контейнере с бананами в порту Южный Одесской области. Груз следовал из Эквадора в Украину. Общий вес составил 22,6 килограммов, сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Наркотики обнаружили благодаря сканированию контейнеров и способностям служебной собаки по кличке Пират. В контейнере находилось 20 брикетов с наркотиками.

Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет около четырех миллионов долларов США.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

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