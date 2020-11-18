Украина закупит 6 млн экспресс-тестов

Быстрые тесты получат семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Также выделены деньги на дополнительное обеспечение кислородом коек в больницах.

Украина планирует купить шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении миллиарда гривен на их закупку.

Шмыгаль отметил, что тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

«Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования», – написал глава Кабмина.

Шмыгаль сообщил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

Отмечается, что дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей, если в них возникнет необходимость.

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