Айфон 12 Про: первые впечатления
Совсем недавно мир увидел старшую модель легендарного 12 айфона.
Совсем недавно мир увидел старшую модель легендарного 12 айфона. IPhone 12 Pro в Allo уже доступен к покупке, и модель обещает быть очень востребованной. Популярность смартфона в мире выше, чем у обычной 12 модели или версии мини.
Первые ощущения
Сразу же заметно, что производитель решил вернуться к внешности 5 версии смартфона, которую многие называют эталоном. То есть вместо сглаженных граней они стали прямоугольными, как и раньше.
Это ничуть не влияет на удобство использования. Наоборот, достаточно крупный смартфон лучше сидит в ладони и меньше вероятность, что он выскользнет. Кроме того, в солнечный день сглаженные грани могут давать блики, как в этом уже успели убедиться владельцы других моделей со сглаженными гранями экрана.
Хотя другие бренды уже используют 100-герцовые экраны, производитель в целях экономичности заряда батарей решил оставить 60 Гц. Это совершенно незаметно для глаза, никак не проявляется при просмотре видео или при игре.
Меньше стало разъёмов – остался только вход Lightning для передачи файлов. Это позволило существенно повысить защиту от попадания пыли и влаги. Производитель заявляет, что смартфон выдержит погружение под воду на полчаса безо всякого вреда.
Невероятное быстродействие
Казалось бы, ускорить скорость работы уже некуда, но Apple и это удалось. Смартфон буквально летает. Переключение между вкладками браузера, запуск приложений, смена режимов камеры происходят мгновенно.
Новинку конца 2020 года можно назвать инновационной. Ведь здесь используются:
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хирургическая сталь в корпусе;
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инновационное покрытие с наночастицами полимеров для повышения прочности;
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телеобъектив камеры;
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датчик LiDAR, который используется в марсоходах;
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быстрая зарядка;
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10-битное HDR-видео;
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передача данных 5G и многое другое.
Хотя цена смартфона выше, чем предложения конкурирующих производителей, за новыми смартфонами уже выстроилась огромная очередь. Модель обещает стать самой популярной и желаемой новинкой в нынешнем году.
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