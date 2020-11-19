Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.
«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, включенных в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», – сообщил Ляшко.
Он уточнил, что в COVAX включен также кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), эффективность которого составляет около 95%.
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