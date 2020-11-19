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00:13 19 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, включенных в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что в COVAX включен также кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), эффективность которого составляет около 95%.

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Тэги: вакцина, коронавирус

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