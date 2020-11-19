В Берлина полиция водометами разогнала противников карантина
Полиция в среду, 18 ноября применила в центре Берлина водометы, чтобы разогнать демонстрации противников карантинных ограничений.
Перед этим правоохранители обратились через Twitter к организаторам акции протеста с требованием повлиять на демонстрантов, чтобы те соблюдали требования, касающиеся масок и социальной дистанции. Впрочем, многие участники многотысячной акции не придерживались этих гигиенических требований.
Протесты происходят из-за заседания немецкого Бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний, призванные обеспечить правовые основания для введения ограничительных мер во время пандемии COVID-19. Порядок в столице Германии обеспечивают около 2000 полицейских.
Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания были перенесены к Бранденбургским воротам. Неподалеку от здания парламента запланировано проведение еще двух демонстраций. Кроме того, ряд активистов в интернете призвали также выходить на протесты, не предупреждая об этом предварительно полицию.
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