Украина еще надеется получить транш МВФ в этом году
Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце 2020 или в начале 2021 года.
«Сейчас идет речь о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро», – заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021.
Представитель правительства в парламенте также опроверг информацию о том, что программа Украины с МВФ находится под угрозой.
«Идет взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по проекту бюджета», – отметил Мокан, добавив, что согласования с МВФ еще требуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Нацбанка.
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