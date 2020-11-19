Украина еще надеется получить транш МВФ в этом году

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце 2020 или в начале 2021 года.

«Сейчас идет речь о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро», – заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021.

Представитель правительства в парламенте также опроверг информацию о том, что программа Украины с МВФ находится под угрозой.

«Идет взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по проекту бюджета», – отметил Мокан, добавив, что согласования с МВФ еще требуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Нацбанка.

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