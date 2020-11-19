Гонщика Льюиса Хэмилтона хотят посвятить в рыцари

Он заслуживает «национального признания» после того, как повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных титулов в «королевских гонках».

Группа депутатов парламента Великобритании призывает премьер-министра страны Бориса Джонсона рекомендовать семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона к присвоению рыцарского титула.

Парламентарии считают, что гонщик Mercedes заслуживает «национального признания» после того, как повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных титулов в «королевских гонках», и сейчас самое подходящее время для посвящения его в рыцари.

Ожидается, что официальный запрос будет направлен Джонсону на этой неделе.

Аналогичное письмо еще 11 ноября отправил премьер-министру президент британской автоспортивной федерации Дэвид Ричардс.

«На протяжении многих лет Великобритания была мировым лидером в области инженерных разработок для «Формулы-1″ и подготовила много отличных гонщиков, – говорится в письме Ричардса. – Теперь мы можем отпраздновать достижения величайшего из них. Нет более подходящего способа сделать это, чем наградить Льюиса Хэмилтона рыцарским титулом».

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