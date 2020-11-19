Названы партии-победители на местных выборах-2020 по количеству избранных глав
Центральная избирательная комиссия назвала партии-победители на местных выборах-2020 по количеству избранных глав
По итогам выборов городских, поселковых и сельских голов «Слуга народа» получила 30,74% (225 голов), «За майбутнє» – 12,43% (92), «Батькивщина» – 7,24% (53), «ОПЗЖ» – 7,1% (52) и «Наш край» – 6,15% (45).
Центральная избирательная комиссия получила информацию информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов.
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