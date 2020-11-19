В ВОЗ проверяют качество российской вакцины
Производители вакцины Спутник V уже подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V подали в штаб-квартиру ВОЗ заявку на сертификацию. Об этом сообщила в четверг, 19 ноября, официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции Эхо Москвы.
По ее словам, ВОЗ пока не объявляла ни одну вакцину, так как каждая вакцина должна сперва пройти через систему оценки Emergency Use Listing.
«Это условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую сертификацию должны пройти все вакцины в стране, в РФ производители вакцины Спутник V уже подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ», – сказала Вуйнович.
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