Создано приложение для перевода кошачьего мяуканья
Разработчик приложения рассказал, что он обучил свое приложение распознавать мяуканье своего кота и научился понимать, когда тот просит выпустить его или покормить.
Бывший инженер Amazon, а ныне менеджер в технологической компании Akvelon Хавьер Санчес создал приложения для перевода кошачьего мяуканья в человеческие слова.
Отмечается, что кошки могут выражать мяуканьем девять основных эмоций, в том числе просьбу покормить или жалобу на боль. Кроме того, утверждается, что у кошек есть свои уникальные звуки.
Приложение MeowTalk, использующее передовой искусственный интеллект, предназначено для перевода уникального звука вашей кошки. Владельцы домашних животных могут записывать мяуканье своей кошки, а приложение распознает и переведет его в одно из девяти общих кошачьих намерений, передающих их настроение и душевное состояние. При этом разработчики обращают внимание, что у каждой кошки есть своя уникальная вокализация и «словарный запас», выходящие за рамки этих девяти основных эмоций.
Разработчик приложения Хавьер Санчес рассказал, что он обучил свое приложение распознавать мяуканье своего кота Миттенса и научился понимать, когда тот просит выпустить его или покормить. При этом он предупреждает, что на обучение приложения необходимо потратить время.
«MeowTalk не статичен, он учится и развивается с каждым переводом, который вы подтверждаете, точно так же, как мы добавляем новые слова в наши собственные банки памяти или программы обработки языка», — приводит портал слова Константина Коровкина, главного операционного директора и соучредителя Akvelon.
Поскольку «MeowTalk» все еще находится в стадии разработки, отзывы о нем неоднозначны. Хотя люди признают, что приложение новое и имеет некоторые недостатки и ошибки, это восхитительный и интересный способ провести время со своими домашними животными.
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