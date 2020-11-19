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Главная » Мир » Общество
15:18 19 Ноября 2020 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

Европейцы не против вступление Украины в Евросоюз

Среди стран исследования самая высокая поддержка членства Украины в ЕС зафиксирована в Польше

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС, а присоединение нашей страны к НАТО – 38%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Как воспринимают Украину в странах ЕС», который проводился во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра «Новая Европа».

«Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. В то же время поддержка
НАТО достигает 38%, что означает, что эта идея недостаточно популярна», – говорится в отчете.

В то же время 28,5% респондентов считают, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО.

Среди стран исследования самая высокая поддержка членства Украины в ЕС зафиксирована в Польше (69,5%) и Италии (61,6%), в Германии и Франции членство Украины в ЕС поддерживают менее половины опрошенных – 47% и 42,6% соответственно.

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Тэги: опрос европейцев, Украина в ЕС

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