В ВОЗ считают, что пандемия уже достигла пика

После продолжительного роста заболеваемости на прошлой неделе был зафиксирован спад числа новых случаев заражения.

Существует вероятность того, что пандемия коронавируса уже достигла своего пика. Об этом может свидетельствовать снижение числа случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе. Такое мнение выразила в четверг, 19 ноября, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции Эхо Москвы.

«Есть хорошая новость. Но прошлой неделе мы наблюдали на 10% меньше случаев, чем за 14 дней до этого. Возможно, мы на пике, но надо посмотреть цифры, потому что в каждых странах разная ситуация. Некоторые страны еще набирают скорость, хотя в некоторых случаях можем сказать, что, кажется, ситуация стабилизируется», – сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что эпицентр распространения коронавирусной инфекции находится в Европе и Северной Америке, а 81% случаев заражения на прошлой неделе зафиксирован именно там.

Также Вуйнович рассказала, что вакцинация поможет преодолеть пандемию коронавируса, но люди не перестанут заражаться этой инфекцией.

«Конечно, [вакцинация] поможет: не будет пандемии. Но то, что не будет случаев коронавируса, я, к сожалению, не ожидаю», – сказала она.

При этом представитель ВОЗ отметила, что «вакцинация не лечит, а предупреждает».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 56,2 млн человек, свыше 1,3 млн умерли.

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