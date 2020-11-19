Половина украинцев поддерживает карантин выходного дня

При этом большинство опрошенных жителей страны не удовлетворены деятельностью президента Украины в борьбе с эпидемией коронавируса.

Половина опрошенных украинцев выступают против карантина выходного дня, а половина поддерживают такие ограничения. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

«48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 24% считают их слишком мягкими, 11% – наоборот слишком жесткими», – говорится в сообщении.

В то же время, только 35% граждан верят, что после этого распространение COVID-19 в стране уменьшится, а считают, такие меры неэффективными 62%.

Большинство респондентов (85%) знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% – что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

При этом 61% считают нецелесообразным введение локдауна, а 36% поддерживают. При этом больше половины украинцев эффективность локдауна оценивают выше, нежели просто карантин в субботу и воскресенье. 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% – имеют противоположное мнение.

Также, согласно опросу, только 35% опрошенных довольны деятельностью президента Украины в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% – не удовлетворены. Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 33%, недовольны – 48%, затруднились оценить – 18%. Работой Премьер-министра Шмыгаля довольны 23%, недовольны – 60%, затруднились оценить – 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).

То, как с пандемией борется министр здравоохранения Степанов, положительно оценили 32%, а 55% посчитали его работу неудовлетворительной.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 года среди трех тысяч респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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