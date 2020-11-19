В ГБР назвали одну из причин пожаров на Луганщине

Правоохранители выявили системное разворовывание топлива под руководством областного управления ГСЧС.

Следователями Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области. Были проведены обыски в региональном упавлении ГСЧС, сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 19 ноября.

В ходе обыска были обнаружены предполагаемые орудия преступления, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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