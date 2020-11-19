НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
20:00 19 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ГБР назвали одну из причин пожаров на Луганщине

Правоохранители выявили системное разворовывание топлива под руководством областного управления ГСЧС.

Следователями Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области. Были проведены обыски в региональном упавлении ГСЧС, сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 19 ноября.

В ходе обыска были обнаружены предполагаемые орудия преступления, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Источник:
Тэги: Луганская область, пожары, Луганщина, ГБР

Новости по теме

Пожары на Луганщине полностью ликвидированы

Спасатели потушили последний очаг возгорания и остановили пожары в природных экосистемах области.

На Луганщине тушат последний очаг пожара

Девять других очагов пожара ликвидировали. Ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

На Луганщине новый пожар, взрываются боеприпасы

Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты