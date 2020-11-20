Книга Обамы установила рекорд продаж
Почти 900 тысяч экземпляров новой книги экс-президента США Барака Обамы были куплены за первые сутки продаж.
Это рекордный показатель среди всех мемуаров, написанных президентами США.
Для сравнения отмечается, что в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а книга Джорджа Буша «Точка принятия решения» – в количестве 200 тысяч.
Мемуары Обамы «Земля обетованная» также заняли первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon и Barnes & Noble и установили рекорд продаж за одни сутки издательства Penguin Random House, которое выпустило книгу.
Перед выходом «Земли обетованной» отмечалось, что Penguin Random House заплатил за мемуары рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.
Новая книга Барака Обамы объемом почти 800 страниц стала для него третьей по счету. Предыдущие две, «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды», имели миллионные продажи, но, судя по динамике распространения «Земли обетованной», она в разы превзойдет предшественниц.
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