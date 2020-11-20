ООН ожидает падения мировой экономики из-за пандемии
По итогам 2020 года спад в мировой экономике составит 4,3 процента. Развитые страны от COVID-19 пострадают больше, чем развивающиеся.
В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1 процента. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.
По прогнозам составителей документа, развитые страны от COVID-19 пострадают больше, чем развивающиеся. Если кризис не закончится, то за чертой бедности могут оказаться 130 миллионов человек. Урон от пандемии будет сказываться в будущем, несмотря на возможное появление вакцин, отмечают экономисты.
Составители доклада призывают обратить внимание на беднейшие слои населения мира, которым не хватает ресурсов, необходимых для реагирования на потрясения, такие как COVID-19.
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В организации предрекают крайне серьезные последствия кризиса.