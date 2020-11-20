Экс-форвард «Шахтера» стал лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии
Марсело Морено, который в данный момент защищает цвета бразильского «Крузейро», вышел в лидеры бомбардирской летописи национальной сборной Боливии.
В последних двух поединках сборной Боливии, сыгранных в ноябре в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022, «зеленые» забили 4 гола (Боливия – Эквадор 2:3 и Парагвай – Боливия 2:2), из которых половина приходится на 33-летнего Морено.
Всего на счету Морено уже 21 забитый мяч в 73 поединках за национальную команду. Прежнее достижение принадлежало Хоакину Ботеро, который завершил карьеру в 2014 году.
Морено свой дебютный матч за сборную Боливии провел в сентябре 2007 года.
Напомним, за «Шахтер» Морено выступал с 2008 по 2012 годы.
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