Экс-форвард «Шахтера» стал лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии

Марсело Морено, который в данный момент защищает цвета бразильского «Крузейро», вышел в лидеры бомбардирской летописи национальной сборной Боливии.

В последних двух поединках сборной Боливии, сыгранных в ноябре в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022, «зеленые» забили 4 гола (Боливия – Эквадор 2:3 и Парагвай – Боливия 2:2), из которых половина приходится на 33-летнего Морено.

Всего на счету Морено уже 21 забитый мяч в 73 поединках за национальную команду. Прежнее достижение принадлежало Хоакину Ботеро, который завершил карьеру в 2014 году.

Морено свой дебютный матч за сборную Боливии провел в сентябре 2007 года.

Напомним, за «Шахтер» Морено выступал с 2008 по 2012 годы.

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