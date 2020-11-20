Астероид пролетел мимо Земли на рекордно близком расстоянии

Небольшой астероид приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние, пролетев всего в 373 километрах от поверхности планеты.

Для сравнения высота орбиты Международной космической станции (МКС) составляет примерно 410 километров.

Астероид 2020 VT4 диаметр которого оценивается в 5-10 метров, был обнаружен телескопами наземной системы ATLAS на Гавайях 14 ноября 2020 года. Изучения данных показало, что первые снимки астероида были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей: на минимальном расстоянии от планеты астероид пролетел 13 ноября. В этот момент астероид пролетал над южной частью Тихого океана.

Отметим, что предыдущий рекорд сближения астероида с Землей составлял примерно 3 тысячи километров. Он был зафиксирован в августе этого года – на таком расстоянии от Земли пролетел астероид 2020 QG диаметром 3-6 метра.

Столкновение этого астероида с Землей, как и столкновение астероида 2020 VT4, не нанесло бы ущерба: при таких небольших размерах оба астероида сгорели бы в атмосфере.

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