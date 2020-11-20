НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
08:23 20 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Астероид пролетел мимо Земли на рекордно близком расстоянии

Небольшой астероид приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние, пролетев всего в 373 километрах от поверхности планеты.

Для сравнения высота орбиты Международной космической станции (МКС) составляет примерно 410 километров.

Астероид 2020 VT4 диаметр которого оценивается в 5-10 метров, был обнаружен телескопами наземной системы ATLAS на Гавайях 14 ноября 2020 года. Изучения данных показало, что первые снимки астероида были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей: на минимальном расстоянии от планеты астероид пролетел 13 ноября. В этот момент астероид пролетал над южной частью Тихого океана.

Отметим, что предыдущий рекорд сближения астероида с Землей составлял примерно 3 тысячи километров. Он был зафиксирован в августе этого года – на таком расстоянии от Земли пролетел астероид 2020 QG диаметром 3-6 метра.

Столкновение этого астероида с Землей, как и столкновение астероида 2020 VT4, не нанесло бы ущерба: при таких небольших размерах оба астероида сгорели бы в атмосфере.

Источник:
Тэги: космос, астероид

Новости по теме

В NASA показали первые кадры поверхности астероида

Астероид Бенну может содержать элементы, существовавшие при возникновении Солнечной системы.

Между Луной и Землёй пролетел огромный астероид

Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.

Обнаружен уникальный двойной астероид, который крутится вокруг своей оси

Уникальность обнаруженного объекта заключается в том, что эти тела вращаются друг вокруг друга, при этом оставляя след, как от кометы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты