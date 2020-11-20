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14:00 20 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Началась передача территорий Карабаха Азербайджану

Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 20 ноября, заявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы», – сказал Алиев в обращении.

«Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда», – сказал Алиев.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт остался позади.

«Армяно-азербайджанский карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты», – сказал Алиев и добавил, что Баку «смог добиться своего» и на поле боя, и на политической арене.

В первую очередь в Агдамском районе начнутся работы по разминированию, после чего начнется реализация инфраструктурных проектов.

Также Алиев заявил, что Баку готов установить нормальные отношения со «здравомыслящими силами» в Армении в случае их прихода к власти.

«Сегодня в Армении царит внутренний кризис. И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, конечно же, может привести к волнениям в любой стране. Поэтому, наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами» – сказал Алиев.

По его словам, это будет возможно, отметил президент, если армянская сторона «сделает правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями».

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Тэги: Россия, Армения, Нагорный Карабах, азейрбайджан, передача территорий

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