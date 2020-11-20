The Washington Post: Байден поможет Зеленскому перезапустить КСУ

После инаугурации администрация Байдена может помочь президенту Украины решить проблему с отменой части антикоррупционного законодательства, пишут СМИ.

В случае избрания президентом США Джо Байдена Вашингтон может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить работу по борьбе с коррупцией, решив вопрос с решениями Конституционного суда, пишет The Washington Post в пятницу, 20 ноября.

Издание напоминает, что Зеленский одним из первых поздравил Байдена с победой на выборах.

Отмечается, что в отличие от Дональда Трампа Байден пять раз посещал Украину и был одним из лучших американских друзей Украины, который поддерживал борьбу против агрессии России и борьбу с коррупцией.

WP напоминает, что одной из главных проблем Зеленского сейчас является ситуация с Конституционным судом, который отменил часть антикоррупционного законодательства.

«После инаугурации администрация Байдена могла бы предпринять несколько шагов, чтобы помочь Зеленскому. Можно было бы подготовить санкции против судей Конституционного суда, причастных к неверным постановлениям; глобальный Закон Магнитского предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов в таких случаях. Минюст Байдена может также возобновить усилия по преследованию преступной коррупции. Дела против ключевых украинских олигархов, в том числе Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине», – говорится в статье.

Кроме того, самым важным для Байдена издание называет реанимацию политического альянса между Вашингтоном и Киевом, который пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, «но был почти разрушен Трампом».

«Хотя он был вынужден восстановить военную помощь Украине, Трамп продолжил продвигать российскую дезинформация о том, что Украина, а не режим Владимира Путина вмешался в выборы в США в 2016 году – и никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправление этого мстительного упущения должно быть одной из задач Байдена», – считает издание.

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