В Черкассах украли 2,4 млн выделенных на борьбу с коронавирусом
Руководительница одного из медучреждений закупала средства индивидуальной защиты по завышенной в два раза цене и без тендеров.
В Черкассах руководительницу одной из больниц подозревают в организации хищения 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.
«Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен», – говорится в сообщении.
По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.
Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.
«По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен», – отмечается в сообщении.
Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении.
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