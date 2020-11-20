НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:36 20 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Черкассах украли 2,4 млн выделенных на борьбу с коронавирусом

Руководительница одного из медучреждений закупала средства индивидуальной защиты по завышенной в два раза цене и без тендеров.

В Черкассах руководительницу одной из больниц подозревают в организации хищения 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

«Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен», – говорится в сообщении.

По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

«По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен», – отмечается в сообщении.

Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении.

Источник:
Тэги: коррупция, черкассы, фонд covid-19

Новости по теме

При строительстве Музея Революции достоинства пропали 100 млн

Музей перечислил частному предприятию средства на строительство Музея Революции Достоинства, но деньги пропали, а ничего не построили.

Из фонда борьбы с COVID-19 использованы почти 61% выделенных средств, — Минфин

В Минфине рассказали, на что потратили средства, предназначенные для борьбы с COVID-19.

В Черкассах задержали депутата облсовета на взятке $140 тысяч

Депутат требовал взятку от директора строительного общества за изменений в план земли, чтобы передать ее в аренду.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты