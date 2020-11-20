Как мир отказывается от шуб и почему это происходит

Через три года возможно натуральную шубу негде будет купить.

Боязнь коронавируса ускорила введение запретов на мех по всему миру. Так, 4 ноября правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок на зверофермах (15–17 млн особей) и запретить производство меха. Оказалось, что животные переносят мутировавший штамм коронавируса. Однако 12 ноября датчане пересмотрели свое решение, и оставшихся норок попытаются спасти.

Вопрос безопасности и этичности мехового производства теперь никуда не уйдет, и, скорее всего, в ближайшие годы нас ждут значительные изменения в индустрии натурального меха и кожи.

Крупнейший датский меховой аукцион Kopenhagen Fur уже объявил о своем закрытии из-за ситуации с норками. На долю этой компании приходится 60% мирового рынка меха. В течение 2–3 лет она будет ликвидирована.

Распространение коронавируса на звероводческих фермах>уже случалось и до ситуации в Дании. О первых случаях передачи вируса от животных человеку стало известно еще в мае. Мутировавший штамм коронавируса также на норковых фермах Испании, Италии, Швеции, Нидерландов и США.

В Нидерландах закрытие отрасли ускорилось на три года: изначально запрет на производство меха должен был вступить в силу только в 2024 году.

Уже сейчас производство меха нелегально во многих странах Европы. Подобный запрет обсуждают в Ирландии, Эстонии, Польше, Болгарии и Украине.

Производство меха запрещено: Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Австрия, Словакия, Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония.

Производство меха остановлено из-за ужесточения законов: Испания, Германия, Япония.

Запрет на производство меха обсуждается в правительстве: Ирландия, Польша, Эстония, Литва, Украина, Болгария.

Торговля мехом запрещена: Новая Зеландия и Индия.

Судя по опыту Европы, в ближайшие годы многие страны будут закрывать меховое производство. При этом распространение коронавируса среди животных может значительно ускорить этот процесс — как в Нидерландах, где за полгода уничтожили зараженных норок на ⅓ всех ферм, и закрытие всех производств в стране сдвинули с января 2024 года на март 2021-го.

Ведущие мировые бренды перестают использовать натуральный мех, что тоже значительно уменьшает его популярность.

За последние годы от использования меха в своих коллекциях отказались Giorgio Armani, Michael Kors, Hugo Boss, Ralph Lauren, Versace, Chanel, Gucci, Prada, Furla, Lacoste, H&M, Asos и Zara.

И конечно, спрос снижается и потому, что всё больше людей узнают о том, как производят мех и в каких условиях содержатся животные.

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