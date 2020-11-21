Известного российского музыканта признали угрозой для нацбезопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло Максима Фадеева в перечень лиц, представляющих угрозу.
«11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень», – говорится в сообщении.
Причиной внесения Фадеева в черный список стало незаконное посещение им Крыма. Летом 2017 года вышел клип с участием Макса Фадеева и певицы Наргиз Закировой, снятый на территории оккупированного РФ полуострова.
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