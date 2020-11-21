На Донбассе начались выплаты за разрушенное жилье
Первые девять семей, чье жилище было разрушено в результате вооруженной агрессии получат по 300 тысяч гривен на человека.
В Донецкой области первые девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии. Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
«Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за жилье, что было разрушено в результате вооруженной агрессии России», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера.
Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два – в городе Авдеевка. По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам девяти объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения.
«Следовательно, по результатам указанного заседания владельцы девяти жилых домов (квартир), которые разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения обобщенного списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет, перечислит их пострадавшим.
В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено.
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