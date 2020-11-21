В Ливане 70 заключенных сбежали из тюрьмы
Они выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город. Девятерых уже удалось поймать.
В пригороде ливанской столицы Баабда в субботу, 21 ноября, заключенные совершили массовый побег из тюрьмы. Об этом сообщил телеканал LBC.
Отмечается, что, почти 70 человек выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город.
Силы безопасности оцепили район Баабды и преследуют беглецов. Пока им удалось поймать только девять заключенных, вырвавшихся на свободу.
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