В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур выборов мэров
ТИК назначили на воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин, где по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос.
Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Согласно обнародованным ранее данным ЦИК, повторное голосование 22 ноября проходит на 1649 избирательных участках, в нем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754 тысяч избирателей.
Второй тур должен был пройти в 12 городах, однако в Кривом Роге его перенесли на 6 декабря. Это связано с отказом действующего мэра и лидера первого тура Юрия Вилкула от дальнейшего участия в избирательной кампании. Городской голова сослался на ухудшение состояния здоровья. Таким образом во втором туре будут участвовать кандидаты, занявшие второе и третье место: Дмитрий Шевчик и Константин Павлов.
Кроме того, на 29 ноября назначено повторное голосование в Черновцах, где теризбирком дольше всего подводил итоги первого тура.
В это воскресенье мэра избирают в семи областных и четырех районных центрах:
Бердянск, Запорожской области. Александр Свидло (ОПЗЖ, в первом туре набрал 34,70% голосов); Валерий Баранов (За будущее, 30,15%).
Днепр. Борис Филатов (Пропозиция, 46,41%); Загид Краснов (Громадська сила, 13,15%).
Дрогобыч, Львовской области. Тарас Кучма (самовыдвиженец, 41,48%); Андрей Веселый (самовыдвиженец, 26,05%).
Львов. Андрей Садовый (Самопомич, 40,09%); Олег Синютка (Европейская солидарность, 31,10%).
Николаев. Александр Сенкевич (Пропозиция, 38,94%); Владислав Чайка (ОПЗЖ, 29,31%).
Никополь, Днепропетровской области. Александр Саюк (За будущее, 21,86%); Руслан Олейник (Слуга народа, 17,85%).
Полтава. Александр Мамай (За будущее, 30,06%); Сергей Иващенко (Слуга народа, 17,71%).
Ровно. Виктор Шакирзян (Рівне разом, 19,84%); Александр Третьяк (Европейская солидарность, 16,93%).
Славянск (в рамках территориально-административной реформы войдет в Краматорский район Донецкой области). Павел Придворов (ОПЗЖ, 30,86%); Вадим Лях (Оппозиционный блок, 29,99%).
Ужгород. Богдан Андриив (самовыдвиженец, 25,40%); Виктор Щадей (Слуга народа, 17,93%).
Черкассы. Анатолий Бондаренко (За будущее, 37,60%); Виктор Евпак (Голос, 19,14%).
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