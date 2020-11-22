За COVID-вакцину назвали «справедливую» цену

Американская компания Moderna до конца года планирует производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть.

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19″, – отметил Бансель и добавил, что «мы не заинтересованы в максимальной прибыли».

По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.

Как известно, что эффективность вакцины от Moderna составляет более 94%. Она может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, утверждали в компании.

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