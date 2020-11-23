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03:52 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форвард «Боруссии» стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги

В рамках 8-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Гертой» – проигрывая после первого тайма 0:1.

«Шмели» после перерыва забили 5 голов. Итоговый результат – 5:2. В составе гостей покером отметился Эрлинг Холанд.

Именно его на 85-й минуте заменил Юссуфа Мукоко. Таким образом, Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги – на момент матча с «Гертой» ему исполнилось 16 лет и один день.

Именно ради Юссуфа Бундеслига снизила возрастной порог для участия в матчах.

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Тэги: футбол

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