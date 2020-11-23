Лукашенко отлучили от церкви

Предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин объявил Александру Лукашенко анафему.

Во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада), в присутствии верующих архиепископ зачитал архиерейское послание с объявлением анафемы Александру Лукашенко — «диктатору, убийце и мучителю народа набожного белорусского».

«Благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца — бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божии, разрушая памятники…», — говорится в тексте.

Архиепископ Логин заявил, что церковь «не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно Святому учению Христа, быть совестью своего народа».

«Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни…», — говороится в сообщении.

В обращении также отмечается, что архиепископ и священники БАПЦ молятся «за здоровье раненых и заключенных, а также за упокой убитых мирных демонстрантов — защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны, которые вдохновляют соотечественников на противостояние злу и обману ради добра, ради свободы и независимости нашей родины».

Тэги: православие, Александр Лукашенко, Республика Беларусь