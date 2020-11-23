Новый кредит при плохой кредитной истории – где и как оформить?

Услуги кредитования в наше время очень востребованы. Кредит позволяет сделать крупную покупку прямо сейчас, не откладывая деньги в течение какого-то времени. Для погашения сумма делится на несколько частей. Ее оплата не сильно ударит по карману.

Однако в жизни бывают такие ситуации, когда нет возможности в срок расплатиться по кредиту. Такие просрочки делают кредитную историю плохой. Данный факт является серьезным препятствием для получения нового кредита. Однако у украинцев есть возможность оформить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей. Данную услугу предлагают микрофинансовые организации. Лидером в этой сфере является компания ШвидкоГроші. Она предоставляет займы на протяжении десяти лет.

Условия кредитования

ШвидкоГроші предоставляет микрозаймы на следующих условиях:

Минимальная сумма займа – 1000 гривен. Максимальная – 10 000 гривен. При повторном обращении клиент компании может рассчитывать на кредит до 20 000 гривен.

Требования к заемщикам минимальные. Кредиты выдаются гражданам Украины возрастом 18-60 лет. К ним выдвигается одно важное требование – наличие постоянного дохода. Это может быть неофициальная зарплата, вознаграждение фрилансера, социальное пособие. Займ будет одобрен даже при наличии плохой кредитной истории.

Из документов понадобится только оригинал паспорта и ИНН. Поручитель, залог и справка с работы не требуются.

Кто может получить займ?

Для ШвидкоГроші не имеет значения род деятельности заемщика. Займ выдается при условии постоянного дохода. Микрокредит будет одобрен работникам организаций без официального трудоустройства, фрилансерам, пенсионерам, студентам и другим категориям лиц, которым будет отказано в банковском кредите.

Как оформить микрокредит

Получить займ можно двумя способами:

В отделении. В Украине работает более 200 офисов ШвидкоГроші. Вы сможете выбрать отделение с удобным местоположением. Для получения займа необходимо прийти в офис и заключить договор с менеджером компании. На процедуру уйдет примерно 20 минут. Деньги будут выданы наличными. Также клиент может запросить перевод средств на банковскую карту.

Онлайн. Теперь каждый может оформить кредит, не покидая собственного дома. Вам понадобится только смартфон или компьютер с доступом к интернету. Также необходим паспорт и банковская карта. Вам нужно зарегистрироваться на сайте ШвидкоГроші и оставить заявку на выдачу кредита. В ней указывается имя, сумма и срок погашения. К заявке прикрепляется фото заемщика с паспортом и номер карты.

Как погасить займ?

Микрокредит выдается сроком до 14 дней. При необходимости время пользования займом можно продлить. Эта услуга называется пролонгацией. Ее можно оформить на сайте МФО.

В ШвидкоГроші предусмотрено несколько способов погашения кредита:

наличными в отделении компании;

банковским платежом;

онлайн с помощью банковской карты.

Микрозайм – лучшее решение временных финансовых трудностей.