Какие зимние шины стоит выбирать для украинских дорог

Скоро зима, нужно будет автомобилистам готовить автомобиль к сезону. Главным видом подготовки является замена летней резины. Универсальных покрышек не существует. Могут быть всесезонные покрышки, но они безопасны только в малом промежутке температур.

Сейчас нет проблем с приобретением автошин. На рынке есть любые модели зимней резины на всякий вкус и кошелёк. Какие же нужны? Всё зависит от предпочтений. На все случаи жизни рецептов нет.

Типы зимней резины

Зимнюю резину различают на три типа. Любой вариант будет необходим в разных климатических условиях.

Нордические (шипованные) шины

Предназначены для суровых зимних условий. Резина обеспечивает качественное сцепление с поверхностью дороги, укутанной снегом и покрытой льдом. Многие владельцы машин обращают внимание на длинный тормозной путь таких шин, чем нешипованных на чистых дорогах. Это не так. Разница минимальна. Шипованные шины первый сезон начинающего автолюбителя сделают наиболее безопасным. Самые распространённые новинки покрышек на Украине являются Continental Conti Viking 6, Pireiii Ice Zero.

Зимняя резина «Европейский тип»

Рассчитаны покрышки на «мягкую зиму». На такую, где частые оттепели и лёгкие морозы. В машине в этих условиях придётся ездить по мокрому асфальту или гололедицы. Такая зимняя резины хорошо цепляет за твёрдое покрытие на высокой скорости. Но снег для таких покрышек очень опасен. Небольшой сугроб может стать непроходимым. Европейского типа шины подходят для тёплого климата и для дорог, за которыми присматривают. Для такого вида зимней резины на Украине самый подходящий климат.

Скандинавские зимние шины

Предназначены покрышки для суровых зимних условий. Мягкий протектор создаёт прилипание к ледяным покрытиям дороги. Как у всех видов у резины есть и недостатки. На твёрдых, сухих дорогах плохо тормозит и не чётко реагирует на повороты руля. Покрышки не боятся сильных морозов. Отлично подходят для северных районов любых стран.

Выбор

Покрышки нужно ставить с расчётом, чтобы появились первые признаки гололёда и, чтобы вы не бегали срочно в шиномонтаж. Для правильного выбора между фрикционными и шипованными шинами необходимо задуматься о дорожном покрытии. Если жизнь проходит в городе, то нужны будут покрышки липучки.

Если же будете ездить в сельской местности по снегу, то нужна шипованная резина. Главный и критический момент в том, что шипованная резина меняется сразу для всех колёс. Нельзя ставить такие шины на одну ось. Это может привести к потере управления автомобилем.

Зимнюю резину на Украине можно заказать в интернете на официальном сайте компании.