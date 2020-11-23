Президент и глава Офиса Президента здоровы и возвращаются к работе

Зеленский и Ермак сообщили, что получил негативный результат на COVID-19.

Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 23 ноября.

Перед этим стало известно о выздоровлении главы Офиса президента Андрея Ермака, который заболел в один день с Зеленским и вместе с ним лечился в Феофании.

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