Президент и глава Офиса Президента здоровы и возвращаются к работе
Зеленский и Ермак сообщили, что получил негативный результат на COVID-19.
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 23 ноября.
Перед этим стало известно о выздоровлении главы Офиса президента Андрея Ермака, который заболел в один день с Зеленским и вместе с ним лечился в Феофании.
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