Цена на нефть закрепилась выше 45 долларов
Нефть продолжает дорожать на ожиданиях рынка, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию.
Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с роста на новостях об успехах в разработке вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 23 ноября.
Так, январьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,59 (1,31%) – до $45,66 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,7%) – до $44,96 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,47 (1,11%) – до $42,89 за баррель.За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,52 (1,2%), до $42,42 за баррель.
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,77 в пользу Brent.
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