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Главная » Мир » Общество
15:22 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае закрыли город на карантин из-за двух случаев COVID-19

В городе Маньчжурия с населением около 250 тысяч человек полностью запретили массовые собрания.

Власти Китая ввели жесткие карантинные ограничения в городе Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия из-за двух выявленных случаев коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Центральное телевидение Китая.

Инфекцию обнаружили у сотрудников одного из предприятий во время планового тестирования. В настоящее время начато эпидемиологическое расследование всех работников.

Кроме того, в городе с населением около 250 тысяч человек полностью запретили массовые собрания, в частности, званые обеды и банкеты. Временно будут закрыты места для проведения массовых мероприятий.

Также местный штаб по профилактике и контролю эпидемии проведет тестирование всех жителей Маньчжурии.

Источник:
Тэги: Китай, карантин, covid-19

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