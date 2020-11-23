В Китае закрыли город на карантин из-за двух случаев COVID-19
В городе Маньчжурия с населением около 250 тысяч человек полностью запретили массовые собрания.
Власти Китая ввели жесткие карантинные ограничения в городе Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия из-за двух выявленных случаев коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Центральное телевидение Китая.
Инфекцию обнаружили у сотрудников одного из предприятий во время планового тестирования. В настоящее время начато эпидемиологическое расследование всех работников.
Кроме того, в городе с населением около 250 тысяч человек полностью запретили массовые собрания, в частности, званые обеды и банкеты. Временно будут закрыты места для проведения массовых мероприятий.
Также местный штаб по профилактике и контролю эпидемии проведет тестирование всех жителей Маньчжурии.
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