Иммунитет к COVID имеет в два раза больше людей, чем предполагалось

Многие люди, никогда ранее не болевшие COVID-19, защищены от него благодаря иммунитету от перенесенных ранее простуд.

Миллионы людей, не болевших ранее COVID-19, имеют защитные Т-клетки, которые формируют у них иммунитет к коронавирусу. Они выработались в организме от перенесенных ранее аналогичных вирусов простуды. Об этом говорится в результатах исследования Public Health England, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что естественный иммунитет к коронавирусу случается в два раза чаще, чем считали эксперты.

Т-клетки – необходимы для того, чтобы убивать другие клетки человека, которые уже инфицированы коронавирусом, чтобы они не могли заразить другие.

Антитела и другие части иммунной системы не могут проникнуть к вирусу, когда он уже инфицировал организм.

Исследование, которое проводили в июне среди 2847 британских медиков, полиции и пожарных, показало, что 25% из них имели высокий уровень Т-клеток, которые распознают COVID-19.

Это больше, чем аналогичные исследования об антителах, которые проявляли не более 6% положительных результатов COVID-19.

Отмечается, что после второй волны коронавируса данные об иммунитете вероятно изменятся.

По оценке экспертов отдела биостатистики Кембриджского университета, 7,37 млн людей уже заразились коронавирусом и соответственно могут иметь иммунитет.

В то же время исследования Public Health England говорит, что пропорция людей с иммунитетом может быть на самом деле выше и равна 14 миллионам людей и больше.

До сих пор большинство исследователей обращали больше внимания на антитела, которые нейтрализуют вирус до того, как он попадает в клетки организма.

По сравнению с этим, Т-клетки проникают именно в те клетки, которые уже инфицированы вирусом и убивают их.

Исследователи подчеркнули важность того факта, что ни один человек с высоким уровнем Т-клеток не заразилась COVID-19 в течение следующих четырех месяцев, что позволяет сделать выводы, что работает именно эта часть иммунной системы и она является эффективным защитным фактором.

Они также обнаружили, что только половина из тех, у кого был высокий показатель Т-клеток, имели также какие-либо идентифицированные антитела против COVID-19, из чего ученые делают выводы, что один вид иммунитета может существовать без другого.

Доктор Питер Райтор-Смит с Oxford Immunotec, компании, которая разработала Т-клеточный тест говорит: «Имеется в виду, что есть группа людей, которые защищены от COVID-19, но не имеют антител».

Исследователи предполагают теорию, что антитела очень быстро исчезают из организма после того, как человек вылечился от коронавируса, тогда как Т-клетки действуют дольше.

А другая теория состоит в том, что у людей остается иммунитет после заражения аналогичными коронавирусами, такими как те, что вызывают простуду, даже если они никогда не болели COVID-19.

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